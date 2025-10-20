Muğlaspor Denizli'de Galip Geldi - Son Dakika
Muğlaspor Denizli'de Galip Geldi

20.10.2025 11:29
Muğlaspor, 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek 3. sıradaki yerini korudu ve puanını 17'ye çıkardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olduktan sonra sezonun ilk yenilgisini geçen hafta İskenderunspor deplasmanında alıp fren yapan Muğlaspor, 24Erzincanspor önünde hata yapmadı. Yeşil-beyazlı ekip, stadındaki tribün inşaatı çalışmaları tamamlanmadığı için bu kez Denizli Atatürk Stadı'nda çıktığı iç saha maçında 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek 1 haftalık ara sonrası çıkışına devam etti. Daha önce iç saha maçlarını Bodrum'da oynayan, bu sezon ilk kez Denizli'de sahaya çıkan Muğla ekibi 8 haftada 5 galibiyetle puanını 17 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Muğlaspor'un ilk iki sıradaki 23 puanlı Batman Petrolspor ve 23 puandaki Şanlıurfaspor'dan birer maç eksiği de bulunuyor.

Kaynak: DHA

Denizli, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

