Muğlaspor Vanspor'u evinde ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor Vanspor'u evinde ağırlayacak

Muğlaspor Vanspor\'u evinde ağırlayacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Vanspor FK karşılaşmasının pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacağını duyurarak, "Evimize dönüyoruz" mesajı verdi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Vanspor FK karşılaşmasının pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurarak, "Evimize dönüyoruz" mesajı verdi. Kıyanç, karşılaşmanın kulüp ve şehir adına tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, kendi sahasına dönüyor. Yeşil-beyazlı ekibin Vanspor FK ile 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynayacağı karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, karşılaşma öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, maçın kulüp ve şehir açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Tarihi bir anlam taşıyor"

Kıyanç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Muğlaspor'umuz ile Vanspor FK arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, kulübümüz ve şehrimiz adına tarihi bir anlam taşıyor. Bu maçla birlikte tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir akşam maçı oynayacağız. Kulüp olarak bu karşılaşmanın Muğla'mızda oynanabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Muğla Atatürk Stadyumu'nun Trendyol 1. Lig'de maç oynanabilir hale getirilmesi ve bu tarihi karşılaşmanın şehrimizde gerçekleşmesi, emeğin ve inancın zaferidir."

Destek verenlere teşekkür

Kıyanç, sürecin tamamlanmasında destek veren isimlere de teşekkür ederek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Muğla Valimiz Dr. İdris Akbıyık'a, AK Parti Muğla Milletvekilimiz Kadem Mete'ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Menteşe Kaymakamımız Ali Edip Budan'a, Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyorum."

TFF'ye de teşekkür

Kıyanç TFF'ye de teşekkürlerini ileterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçte inisiyatif alarak destek vermesi, gerekli hassasiyeti göstermesi ve tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir gece maçı oynayacak olmamıza katkı sunması dolayısıyla TFF yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacağız"

Kıyanç, açıklamasının son bölümünde ise stadyumun yeniden kullanılacak olmasının taraftarlar açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi sürecin gerçekleşmesi için fedakarca çalışan yönetici arkadaşlarıma ve idari personelimize de gönülden teşekkür ediyorum. Muğlasporumuzun kendi evine dönüşünü, taraftarlarımızla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacağız."

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Pazar, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Vanspor'u evinde ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor Vanspor'u evinde ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement