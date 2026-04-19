Muğlaspor-Şanlıurfaspor Maçında Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maç sonunda Şanlıurfaspor Başkanı ve yöneticiler darp edildi, polis müdahale etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Muğlaspor- Şanlıurfaspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte ortalık karıştı. Yöneticilerin olduğu tribünde yaşanan olaylarda Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraç ile birlikte yöneticilerin darp edildiği iddia edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 37. haftasında Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünler karıştı. Yaşanan arbedede Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu ile birlikte kulüp yöneticilerinden Mehmet Nuri Şahin, Osman Fındık, Mehmet Erol ve Sertaç Kaya'nın yaralandığı öne sürüldü. Polis ekipleri, yaşanan arbedeyi sonlandırmak için büyük çaba harcadı. Tribünlerden güçlükle çıkartılan Şanlıurfaspor yöneticilerinin, polis korumasına alındığı öğrenildi.

Öte yandan bazı Muğlaspor yöneticilerinin de arbedeyi sonlandırmak için çaba harcadıkları belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Futbol, Polis, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:33:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.