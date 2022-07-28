Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'da - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'da

28.07.2022 23:13
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'da

muhabirinin sorularını yanıtlayan Peres, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda çok yorgunum çünkü benim için çok yorucu bir gündü.

muhabirinin sorularını yanıtlayan Peres, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda çok yorgunum çünkü benim için çok yorucu bir gündü. Dün akşam İngiltere'deydim. Londra'dan Marsilya'ya uçtum. Sabah 11'de Marsilya'daydım, 3 saatte valizlerimi topladım. Daha sonra evimden ayrılıp havalimanına geldim ve şu anda buradayım" diye konuştu.

"Fenerbahçe taraftarı, sahada her şeyini veren bir oyuncu görecek" diyen Peres, "Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Jorge Jesus çok iyi bir antrenör. Onu Brezilya'da çalıştığı dönemi biliyorum. Flamengo ile yaptığı işler gerçekten harikaydı. Willian Arao'yu da tanıyorum" dedi.

Luan Peres'in önümüzdeki günlerde kendisini sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı atması bekleniyor.

- Taraftarı
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Marsilya, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'da - Son Dakika
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