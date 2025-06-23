Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, Türkiye İkincisi Olup Gümüş Madalya Kazandı

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 13 yaş kategorisinde ve 38 kiloda mindere çıkan Elazığ Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, ulaşımdan çevreye kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle şehri kalkındırmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sporu ve sporcuyu destekleyen sosyal belediyecilik anlayışını da kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları, gençlerin sportif aktivitelerle gelişimine büyük önem verirken, faaliyetlerine bu doğrultuda devam eden Elazığ Belediye Spor Kulübü her branşta başarılarına yenisini eklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, Türkiye ikinciliğine uzanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sivas'ta 10,11,12,13,14 yaş Minikler Türkiye Şampiyonasında mindere çıkan Çelik, 13 yaş kategorisinde ve 38 kiloda mücadele ettiği rakiplerini birer birer eleyerek önemli bir başarıyı şehre kazandırmış oldu. Türkiye İkincisi Muhammed Hasan Hüseyin Çelik'in antrenörleri Mehmet Peker, İlyas Peker ve İsmail Bulanık, şehrin sporuna önemli katkılar sunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na, spora ve sporcuya verdiği destekleri için teşekkür etti. - ELAZIĞ