- Muhammet Taha Şahin: "Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor'un genç defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin, "Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Manisa FK'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin'i transfer etti. Yeşil-mavili formayla 14 maça çıkan Şahin, 2 asist yaparak takımına destek oldu. 6 Ocak Cumartesi saat 13.30'da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, yakaladıkları seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.

"Yakaladığımız seriyi de sürdürmek istiyoruz"

Maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Muhammet Taha Şahin, "Hatayspor maçıyla yeniden lige dönüyoruz. Hatayspor maçının öncelikle çok zor geçeceğini biliyoruz. Ona göre şimdiden en iyi şekilde çalışıyoruz. Zaten tüm artıları eksileri değerlendiriyoruz. Çok kısa sürede çok maç oynayacağız bunu da biliyoruz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çok iyi çalışmamız gerekiyor. Oyuncağımız her maç zor. Ligde zaten kolay maç yok ama elimizden gelenin en iyisini vermek için en iyi şekilde çalışacağız ve yakaladığımız seriyi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman gelişmek için uğraşıyorum"

Genç bir oyuncu olduğundan dolayı her zaman gelişmek için uğraştığını belirten Şahin, "Tam olarak hazırım dersem bu doğru olmaz. Her zaman daha iyisi var. Kendim için de şu anda genç bir oyuncuyum. Gelişmek için uğraşıyorum. İdmanlarda maçlarda hepsini gelişim olarak görüyorum ama iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olabilir tabii ki. Her zaman daha iyisi var, dediğim gibi bunun için uğraşıyoruz. Yaş ortalaması ligin en gençlerinden bir tanesiyiz. O yüzden yaşımız hepsi birbirine yakın ve çok güzel bir aile ortamı olduk. Yani herkesin birbiriyle iletişimi çok iyi, herkes birbirine çok sıcak davranıyor. Bu da saha içine de yansıyor. Hocamızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Her geçen idman bizim için bir ders niteliğinde. Biz de onun öğrettiklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi evimizde şu ana kadar iyi performansımız var"

Şahin, iç sahada iyi performans gösterdiklerini söyleyerek, "Onlar bizi desteklediği sürece bizim için tabii ki itici bir güç oluyor. Kendi evimizde şu ana kadar iyi performansımız var. Onlar bize her zaman artı katıyor. Aynı desteği alıp üç maç içeride oynayacağız. Onların desteğiyle her maçı kazanmak için oynamak istiyoruz. Kendimizi aslında bir şeye endekslemedik. Biz maç maç gidiyoruz. Ben kendi açımdan da öyle bakıyorum. Yani şu an önümde üç tane maç var. Şimdiden direkt Beşiktaş maçını diğer maçları düşünerek hareket etmiyorum. Önümüzde daha önemli Hatay maçımız var. Her maç daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Ben maç maç bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.