Münevvere Yılmaz Avrupa\'da 4 Madalya Kazandı

Afyonkarahisarlı özel sporcu Münevvere Yılmaz, Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil etti. Yılmaz, gösterdiği üstün performansla toplamda dört madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona boyunca sergilediği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Münevvere Yılmaz, üç farklı branşta Avrupa ikinciliği elde ederken, bir branşta da Avrupa üçüncüsü oldu. Bu sonuçlarla birlikte hem Afyonkarahisar'ın hem de Türkiye'nin gururu olan sporcu Yılmaz, Avrupa sahnesinde adını altın harflerle yazdırdı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Münevvere Yılmaz'ın bu başarısında emeği geçen antrenörü Oğuz Özavar başta olmak üzere, onu destekleyen ailesine ve tüm spor camiasına teşekkür ediyoruz. Elde edilen bu dereceler, özel sporcuların neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Azmi, çalışkanlığı ve örnek duruşuyla birçok gence ilham kaynağı olan Münevvere Yılmaz'ı yürekten kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR