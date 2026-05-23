Murat Uluç\'un Futbol Geleceği Belirsiz

23.05.2026 11:55
Altay kaptanı Murat Uluç'un futbol kariyeri, yeni yönetimin kararıyla netleşecek.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu erken kapatan kaptan Murat Uluç'un yeni sezonda futbola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran 45 yaşındaki deneyimli santrfor, kasım ayında cezasını tamamlayacak. Tecrübeli oyuncunun kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlı kulüpte transfer yasağı bulunması nedeniyle jübile yaptıktan 3 yıl sonra yeşil sahalara geri dönen Murat'ın durumu genel kurul süreci sonrası netlik kazanacak. Altay'da yapılacak kongrede göreve gelecek yeni yönetimin takımda kalmasını istemesi halinde usta krampon futbola devam edecek. Geçen sezon son haftalarda yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katılan Murat Uluç, Altay'da sportif direktörlük de yapmıştı.

Kaynak: DHA

