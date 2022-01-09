Üye Girişi
Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor - Son Dakika

Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor

09.01.2022 11:00
Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarıya galibiyetle başladı. Muratpaşa'nın Sultanları, evinde Fethiye Bahçeşehir Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Fethiye Bahçeşehir Koleji'yle karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

Muratpaşa'nın Sultanları, ilk seti 25-18 kazanırken ikinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk takım 2'nci sete iyi başlayan taraf oldu. Farkın 9 sayıya kadar açıldığı sette Muratpaşa Belediyespor, son bölüme 15-21 geride girdi. Muratpaşa Belediyespor, takımın deneyimli ismi Katerina Zhidkova'nın etkili hücum oyunuyla 6 sayı geriden gelerek seti 24-24 eşitliğe taşımayı başardı. Muratpaşa'nın Sultanları, geri dönüşe imza attığı setten 26-24 galip ayrıldı. Muratpaşa, 3'üncü sette 25-13'lük rahat bir galibiyet alarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İkinci seti adeta rakibin elinden alan Zhidkova, toplamda 19 sayı alarak maçın yıldızı oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ve yöneticiler galibiyetin ardından sahada oyuncuları kutladı. Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından 30 puanla ligde liderliğini sürdürdü. - ANTALYA

Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor
Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor

YORUMLAR
500

Ümit Uysal, Muratpaşa, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor - Son Dakika Spor


Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
10:55
Bakan Nebati düzenlemeyi "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati düzenlemeyi "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
10:26
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar         
09:44
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada         
09:08
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
08:58
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi         
08:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi         
05:49
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'nın Sultanları, 30 puanla liderliği sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement