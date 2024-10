Muş Spor Kulübü, Kırşehir Belediyespor\'u 1-0 Mağlup Etti

Spor

TFF 3. Lig 1. Grup'un 5. haftasında Muş Spor Kulübü sahasında karşılaştığı Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Ali Emir Yolcu, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız

Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Safa Ali Memnun, Ebu Sıddık Çelik (Kadir Torbacı dk. 63), Noyan Öz (Metin Yüksel dk. 63), İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Cem Çelik, Akın Akman (Tuğkan Kamışoğlu dk. 90+1), Halil Yılmaz(Ahmet Sun dk. 63), Taha Ahmet Balsu (Umut Karataş dk. 78)

Kırşehir Belediyespor: Gökhan Köstereli, Can Morgül, Ömerhan Şahin (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 46), Muzaffer Kahriman, Emircan Sayar (Hüseyin Can Öztürk dk. 72), Ömer Faruk Aydemir, M. Egemen Pehlivan, Mehmet Bağlı, Ahmet Can Arık (Mahmut Emir dk. 84), Yunus Emre Karakaya, Okan Sarı (Eren Güler dk. 72)

Gol: Taha Ahmet Balsu (dk. 12) (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Ömer Şahin (dk. 24), Ömer Faruk Aydemir (dk. 30), Hüseyin Can Öztürk (dk. 81) (Kırşehir Belediyespor) - MUŞ