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Muş'ta şehitler anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakaları düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta şehitler anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakaları düzenlendi

Türkiye Muay thai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu, Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından şehitler anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakaları gerçekleştirildi.

Muş\'ta şehitler anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakaları düzenlendi
24.12.2023 - 10:19,
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Türkiye Muay thai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu, Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından şehitler anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakaları gerçekleştirildi.

Bulanık Spor Salonunda düzenlenen müsabaka, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan müsabakalara katılan 110 sporcu, şehitler anısına ringde kazanmak için mücadele etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, hain ve bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Hiçbir bölücü terör örgütünün emellerine ulaşmayacağına vurgu yapan Taş, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak ve payidar kalacaktır. Derin üzüntü içerisindeyiz. Türkiye, Azerbaycan ve İranlı 110 sporcu Bulanık ilçesine getiren kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamımız, belediye başkan vekilliğini de yapıyor. Bu tür kültürel faaliyetlerle ilçemiz büyük bir ivme kazandı" dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ise amaçlarının muay thai sporunu Bulanık ilçesine tanıtmak olduğunu söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve İranlı sporcuları Bulanık'ta buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ocak, "Bulanık'ta ilk defa düzenlenen bu organizasyonu burada yaşatmak bizim için gurur meselesi. Çocuklarımızı sporla buluşturma ve teşviki anlamında bizlerde gurur duyuyoruz. Bulanık'ta bu ilk oluyor. Bu gecenin yaşanmasında emeği geçen Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur'a teşekkür ediyorum. Bizlerde bu faaliyetleri Bulanıklara yaşatmaya devam edeceğiz. Dün Hakkari'de şehit olan ve tüm şehitlerin adına bu geceyi düzenliyoruz. Buruk bir gece yaşıyoruz ama şehitlerimizi de buradan yad ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur da, bundan sonra Doğu Anadolu Bölgesinin değişik il ve ilçelerinde bu müsabakayı düzenleyeceklerini belirterek, "Sporcular burada mücadelelerini gösterdi. Gülen taraf Türkiye olacak. Bu yıl Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olduğu için anlamlıydı. Bizde bu müsabakaları Bulanık'ta ve Türkiye'de şehitlerin anısına düzenledik. Profesyonel olarak 2016 yılından bu yana müsabakaları düzenliyoruz. 110 sporcu katıldı. Şampiyona tüm şehitlerimize ithafen yapılıyor. 55 yabancıya karşı 55 Türk sporcu burada müsabaka yaptı" diye konuştu.

Müsabakaların ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, organizasyonda emeği geçenlere plaket takdim etti. - MUŞ

Kaynak: İHA
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