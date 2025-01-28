Muşlu Sporcular Turnuvalardan Derecelerle Döndü - Son Dakika
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Muşlu Sporcular Turnuvalardan Derecelerle Döndü

Muşlu Sporcular Turnuvalardan Derecelerle Döndü

Muş, ulusal turnuvalarda sporcularıyla başarı elde etti. Furkan Yağız Türkiye 2.'si oldu.

28.01.2025 19:59
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, katıldıkları turnuvalardan elde etmiş oldukları başarılarla Muş'un gururu olmayı başardılar.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor altyapısına yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Muşlu sporcular katıldıkları ulusal turnuvalardan almış oldukları derecelerle adlarından söz ettirdi.

24-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara ilinde 922 sporcu ve 146 kulübün katılımı ile düzenlenen Türkiye Badminton Federasyonu 2025 Yılı Faaliyet Programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Muş'u temsil eden sporcu Furkan Yağız Bozkurt erkekler kategorisinde Türkiye 2.'si oldu. Badminton antrenörü Erkan Uçan ise turnuvanın en centilmen antrenörü seçilerek kendisine madalya verildi.

Ayrıca 26 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda kadınlar kategorisinde 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sabahattin Tatar Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası 3000 metre yarışında Muş'u temsil eden Bilge Demirel kadınlar kategorisi U18 Türkiye 3.'sü oldu.

Sporcuların başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Bizler çok şanslı bir iliz, çünkü ilimizin çocuk ve genç nüfusu sayısında ve nüfusa oranında Türkiye'de ilk sıralardayız. Bunun yanında ayrıca her zaman çocuklarımızı ve gençlerimizi önemseyen bir valiye sahibiz. Nitekim ilimizde Sayın valimiz göreve geldikten sonraki çocuk ve gençlerimize sağladığımız imkanlar ile çok daha fazla çocuk ve gencimizi sporla buluşturmaya başladık. Spor altyapısına yaptığımız yatımların meyvelerini de almaya başladık. Bu kapsamda son zamanlarda Türkiye şampiyonlarına katılan sporcularımız derecelerle dönmeye başladılar. 24-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da 922 sporcu ve 146 kulübün katılımı ile düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Muş ilimizi temsil eden sporcumuz Furkan Yağız Bozkurt erkekler kategorisinde Türkiye 2'incisi olmayı başardı. Ayrıca 26 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda kadınlar kategorisinde 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sabahattin Tatar Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası 3000 metre yarışında Muş ilimizi temsil eden Bilge Demirel kadınlar kategorisi U18 Türkiye 3.'sü olmuştur. Bunların devamının geleceğinden şüphem yok. Başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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