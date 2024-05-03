Muşspor, 2. Lig yolunda tek yürek - Son Dakika
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Muşspor, 2. Lig yolunda tek yürek

Muşspor, 2. Lig yolunda tek yürek

1984 Muşspor yönetimi, futbolcuları ve taraftarları 2. Lig'e çıkmak için birlik oldu. Play-off ikinci turu için hazırlıklar başladı.

03.05.2024 18:23  Güncelleme: 18:29
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- Muş'ta tek hedef 2. lig

1984 Muşspor yönetimi, futbolcuları ve taraftarları 2. Lig yolunda tek yürek oldu

MUŞ - 1984 Muşspor, Tokat Belediye Plevne Spor ile oynayacağı play-off ikinci tur ilk maçının hazırlıklarına başlarken, Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, 2. Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesinde sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'u 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran 1984 Muşspor, 2. turda karşılaşacağı Tokat Belediye Plevne Spor hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Play-off ikinci tur ilk maçı 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynayacak olan Muş ekibi, rövanş karşılaşmasını ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü Muş Şehir Stadyumu'nda yapacak. 1984 Muşspor, ikinci turu geçmesi halinde de sezonu ikinci tamamlayan Sebat Gençlik Spor ile yarı final karşılaşmasına çıkacak.

Nevzat Kaya: "2. Lig'e adımızı yazdırmak istiyoruz"

Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, 20 yıl sonra Muşspor'un 3. Lig'de play-off oynadığını söyleyerek, "Play-off'ta rakibimiz Bursa Yıldırımspordu. O da 6. sıradaydı. Tek maç olduğu için stresi yüksekti. Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza, valimize, emniyetimize, jandarmamıza, savcılarımıza ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Kolay değil tabi, 20 yıl sonra buraları görmek bizim için hem sevindirici hem de çok zor. Çünkü futbolda dün yok bugün var. Bursa'yı çok net bir skorla yendik. Şimdi ilk rakibimiz Tokat. Deplasmana gideceğiz. Bir sonraki maç sahamızda olacak. Biz bu grupta lider olarak çıkmak istiyoruz. 2. Lig'e adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunun için de hem teknik kadromuz hem futbolcularımız hem seyircimiz hem de şehrimiz buna hazır" dedi.

Ercüment Coşkundere: "İlk maçta avantaj yakalayıp gelmek istiyoruz"

Muş 1984 Muşspor Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere de, play-off ikinci turunu geçmek istediklerini belirterek, "Öncelikle ilk maçımızı kazandık. İyi oyun, iyi skor. Bizim düşündüklerimiz oldu. Takımın oynadığı oyundan memnunuz. Taraflarımızdan da memnunuz. Çünkü potansiyel olarak çok etkili oldular, bizi motive etmek anlamında. Çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir sakatımız var, Osman'ın ayağı kırıldı. Üzücü bir sakatlığımız var. Ama sonuçta yine gidip bir maç oynayacağız. İki etap olan bir maç. Biri deplasmanda, biri içeride. Deplasmanda oynadığımız maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Tabii onlar da bizi takip ediyor. Biz de onları takip ediyoruz. Onların da iyi durumda olduğunu, form yakaladıklarını, daha ivmeli, daha baskılı bir takım olduğunu, zor bir maç olduğunu biliyoruz. Ama iki tane maç bu. Dolayısıyla ilk maçta biz avantaj yakalayıp gelmek istiyoruz. Bugün çalışacağız. Yarın yolumuz var. Tam gün bir yol yapacağız. Pazar günü bir idman yapıp pazartesi inşallah güzel bir skor alıp döneceğiz" şeklinde konuştu.

Furkan Gedik: "Avantajlı döneceğimizi düşünüyorum"

Taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyleyen futbolculardan Furkan Gedik ise "Öncelikle takımımı tebrik ederim. Çok güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi çok güzel desteklediler. Çok güzel bir hava yakaladık. Güzel bir skorla tur atladık. Önümüzde bir Tokat maçı var. Zor bir maç olacak. Oradan avantajlı dönmeyi düşünüyoruz. Avantajlı döneceğimizi düşünüyorum. Taraftarlar müthiş bir atmosfer oluşturdu bize. Bizi çok etkilediler. Özellikle top rakibe geçince, top bizdeyken çok etkililerdi. En az bizim kadar mücadele ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifade etti.

Kaynak: İHA

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