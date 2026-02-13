N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız - Son Dakika
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

13.02.2026 11:27
Paris'te yaşayan Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante'nin bilinmeyen yönlerini paylaştı. Bir restoranda yaşadıkları anıyı anlatan Çağrıcı, "Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana 'Birlikte yer miyiz?' diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyleyince pilav sipariş etmedi. 'Bitiremeyeceğim diye korktum' dedi.

Paris'te yaşayan Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı, Fransız yıldız N'Golo Kanté hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'a konuşan Çağrıcı, Kanté'nin mütevazı kişiliğini ve özel hayatındaki bilinmeyen yönlerini anlattı.

"10 YIL ÖNCE HASTAM OLDU, DOSTLUĞA DÖNÜŞTÜ"

Çağrıcı, Kanté ile tanışıklıklarının 10 yıl önce başladığını belirterek, "Kanté 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer, sohbet ederiz." dedi.

Fransız futbolcunun aileye verdiği öneme dikkat çeken Çağrıcı, "Beni aradığında aile bireylerimin hatırını tek tek sorar, hatta bahçemizdeki tavukları ve Aslan adındaki Kangalımızı bile sorar. Onun bu kadar ince düşünmesi nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yeter." ifadelerini kullandı.

"DAVRANIŞLARIYLA DERS VERİR"

Kanté'nin mütevazı yapısını vurgulayan Çağrıcı, "Gerçekten mütevazıdır. Az konuşur ama davranışlarıyla insana tokat gibi ders verir. Gençlerbirliği maçından sonra tüm basın mensuplarına tek tek açıklama yapmasına şaşırmadım. Çocuklara karşı da hassastır. Fotoğraf isteyen hiçbir çocuğu geri çevirdiğini görmedim, bazen yarım saat onlarla sohbet eder." dedi.

"HER DAMLASI KIYMETLİ"

Çağrıcı, Kanté'nin israf konusundaki hassasiyetini de örneklerle anlattı. "Fransa'dan Antalya'ya giderken uçakta verilen suyu bir hafta sonra Paris'e döndüğümüzde çantasından çıkardı. 'Atmak istemedim' dedi. Şaşırdığımı görünce 'Her damlası kıymetli' diye ekledi." ifadelerini kullandı.

"BİTİREMEYECEĞİM DİYE KORKTUM"

Bir restoranda yaşadıkları anıyı da paylaşan Çağrıcı, "Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana 'Birlikte yer miyiz?' diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyleyince pilav sipariş etmedi. 'Bitiremeyeceğim diye korktum' dedi." sözleriyle Kanté'nin tutumunu aktardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456 123456:
    Allahım böyle güzel insanlarla karşılaştırsın bizleri. üç beş çakala mukala minnet etmesin kimseyi 35 0 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    adammmmm 3 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bakiyorumda her yerde kantenin mutevaziligi konusuluyor,tamam cok guzel iyi super adam mutavazi ama bizi sampiyon yapacak iyi bir topcuya ihtiyacimiz var insallah iyi bir topcu olarak sezonu tamamlar 0 0 Yanıtla
  • Başka Bir Renk Başka Bir Renk:
    O yüzden Fenerbahçe'de çakal olaydı cincon bize bırakmazdı transferi o yapardı zaten... 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
