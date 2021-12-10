Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor

Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi.

NAMAĞLUP LİDER

Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, Lazio'ya kaleyi göstermedi. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz 12 puanla grubu lider bitirdi. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.

"HİÇ KAYBETMEDEN GRUPTAN ÇIKIYORUZ"

Lazio maçının ardından Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Bugün yüzde yüzünü veren bir Galatasaray vardı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha lider olmayı hak ettiğimizi gösterdik. Hiç kaybetmeden gruptan çıkıyoruz. Camiamıza taraftarımıza armağan olsun. Taraftara özel olarak armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Gecenin Galatasaray adına çalışkan futbolcusu Taylan Antalyalı yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, lider geldik, lider gidiyoruz. Takımı kutluyorum. Herkes çok büyük mücadele etti. Taraftarımıza armağan olsun. Oynayan oynamayan herkes mücadele etti." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Avrupa kupaları tarihinde ilk bir gruptan namağlup üst tura yükselme başarısı gösterdi

RAKİBİMİZ 25 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak. Son 16 turundaki karşılaşmalar, 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.