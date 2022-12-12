Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Napoli'nin yakın takibinde. Napoli'nin 27 yaşındaki Meksikalı kanat oyuncusu Lozano, kulüpten ayrılmak üzere. Napoli'de Kerem transferinin ciddiyete bindiği haberleri üzerine menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi.
Arenanapoli.it sitesine röportaj veren Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'nun Napoli ile anılmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Söğüt, Kerem hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Söğüt'ün açıklamalarından satır başları:
"Napoli ilgisi gurur kaynağı. Şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Kerem büyük etki yarattı ve yükselişe geçti. Kerem için de hedef tabii ki Avrupa'da oynamak. Şartlar herkes için uygun olmalı."
Kerem her yıl gelişiyor. Sürekli gelişim gösteren bir oyuncu. Salah ve Kevin de Bruyne gibi her yıl daha iyi performans gösteren bazı oyuncular vardır. Kerem çok sıkı çalışıyor ve her zaman takımın iyiliğine odaklanmış durumda. Kendisini geliştirmek için sürekli çalışıyor. Birlikte çalışmayı en sevdiğim oyunculardan birisi. Böyle bir oyuncu ile çalıştığım için şanslıyım.
"Kerem gerçekten de kesinlikle Harry Potter gibi sihirbaz, büyücü. Kutlama şekliyle herkes onu tanıyor. Pazarlama çok önemli. Kerem bir marka her bakımdan."
"Temmuz ayında her şey olabilir. Futbolda asla, "Asla" dememek lazım. Böyle oyuncular Serie A gibi liglerde gelişmeye devam edebilir."
Son Dakika › Spor › Hedefleri ne Arda Güler ne de Ferdi! Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer açıklaması - Son Dakika