Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

21.02.2026 15:50
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangilİKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Legowski, Torres (Dk. 73 Rotariu), Emre Akbaba (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

İKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Legowski, Torres (Dk. 73 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao), Pintor, Umut Bozok

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, M'Baye Niang (Dk. 58 Varesanovic)

GOL: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 57 Göktan Gürpüz, dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), 90+4 Jankat Yılmaz (Eyüpspor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın hemen başında ev sahibi takım rakip kalede etkili oldu. 4'üncü dakikada Umut Meraş'ın ortasında top ceza yayında Taşkın'la buluştu. Taşkın'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı.

39'uncu dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Göktan'ın ceza sahası solundan vuruşunu kaleci Jankat çeldi. Top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

İlk yarının son dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Pintor'un ortasında Taşkın'ın kafa vuruşunu kaleci Velho dışarı çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasındaki ikas Eyüpspor atağında Talha'nın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta Velho gole izin vermedi.

75'inci dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. 2 dakika önce oyuna giren Rotariu sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasına girdi. Rotariu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Raux Yao'nun sert vuruşunu yine Velho kurtardı.

Maçın 80'inci dakikasında Gençlerbirliği atağında Metehan ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

İkas Eyüpspor maçın uzatma dakikalarında öne geçti. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Metehan Altunbaş kaleci Velho'yu mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımının 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Emre Akbaba, Umut Meraş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

17:08
