Nazife Tuncel, Bisiklet Milli Takımına Seçildi - Son Dakika
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Spor

Nazife Tuncel, Bisiklet Milli Takımına Seçildi

Nazife Tuncel, Bisiklet Milli Takımına Seçildi
26.05.2025 13:30
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Akhisar'dan Nazife Tuncel, MTB Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ilk sporcu oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Zirvens Spor Kulübü'nün U19 Kadınlar Bisiklet Takımı sporcusu Nazife Tuncel, 1 Haziran'da Belçika'da düzenlenecek olan MTB DAG Eliminatör Dünya Kupası'nda milli takım kadrosuyla birlikte Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu Nazife Tuncel, tarihi bir başarıya imza atarak Akhisar'dan bisiklet branşında milli takıma seçilen ilk sporcu oldu.

Başarılı performansıyla milli takıma seçilme hakkı kazanan genç sporcu, AKT Enerji ve Verde yağ firmalarının sponsorluğunda yeni üst düzey yarış bisikletine kavuştu. Aynı zamanda forma sponsoru da olan firmalar, Nazife Tuncel'e uluslararası arenada büyük bir destek sağladı.

Zirvens Spor Kulübü Başkanı Nihat Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Bu yılın ocak ayında kurulan bir kulüp olarak Nazife'nin bu tarihi başarısıyla gurur duyuyoruz. Akhisar'dan bisiklet branşında milli takıma seçilen ilk sporcu olması, hem kulübümüz hem de ilçemiz adına çok büyük bir onurdur. Zirvens Spor Kulübü olarak her zaman altyapıya, gençliğe ve temiz spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu başarı, doğru çalışmaların ve inancın sonucudur. Sponsorluk desteğiyle bize güç veren AKT Enerji ve Verde yağ firmalarına, sporcumuzun yetişme sürecine katkı sunan antrenörlerimize ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Nazife, Belçika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yeni başarılara imza atacaktır." dedi.

Sponsor firma temsilcisi Bilal Kurulay, "Spora ve gençliğe katkı sağlamak bizim için büyük bir sorumluluk. Nazife'nin başarısı bizleri de gururlandırdı." derken, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ise, "İlçemizden ilk kez bisiklet branşında bir sporcunun milli takıma seçilmesi büyük bir gurur. Gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destek veren isimlerden Mustafa Tokatlı ise, Türk gençliğinin disiplinli çalışma ve doğru yönlendirme ile uluslararası başarılar elde edebileceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nazife Tuncel, Bisiklet Milli Takımına Seçildi - Son Dakika

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