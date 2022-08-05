Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı

05.08.2022 16:44
Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Pazarspor forması giyen sol bek ve sol stoper mevkiinde görev alan İstanbulspor'dan alt yaş kategorilerinde bir çok kez milli formayı giymiş Fatih Tultak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Fatih Tultak, kendisini 1 yıllık kiralık olarak siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Fatih kardeşim genç yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı terletmiş genç ve istekli bir kardeşimiz kendisi ile 1 yıl beraber olacağız. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Yeni transferi Fatih Tultak, "Hedeflerim doğrultusunda kulübümüzün menfaatlerine uygun şekilde elimden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağım. Anlaşmamız herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Tultak kimdir?

28 Şubat 2001 Mersin doğumlu oyuncu Fatih Tultak (21), Tarsus İdman Yurdu'nda futbola başladı. Daha Sonra Karabükspor forması ve Ankaragücü forması giydi. Geçtiğimiz sezon Pazarspor forması terleten genç oyuncu 1,86 cm boyunda ve sol bek ile sol stoper mevkilerinde görev alıyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Pazarspor, Nazilli, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
14:54 Süper Lig takımlarının yeni sezon gelirleri ortaya çıktı! Kazançlar 4 büyükleri tatmin etmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 16:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement