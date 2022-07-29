Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor - Son Dakika
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Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor

29.07.2022 09:54
Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor

Nazilli Belediyespor'da alt yapı deneme ve seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Nazilli Belediyespor'da alt yapı deneme ve seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'de farklı bir modelleme yapısıyla genç yeteneklere yönelen ve alt yapısı için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da dört gün süren kampta kendi yaş gruplarında illerde şampiyon olan genç yetenekler konuk edildi. Türk futboluna yön veren şehirler arasında yer alan Antalya, Çanakkale ve İzmir grup birincileri Nazilli Belediyespor alt yaş grup takımlarıyla düzenlenen turnuvaya katıldı. Sabah ve akşam olmak üzere 4 gün boyunca gerçekleşen karşılaşmalarda beğenilen sporcular için kulüpleriyle görüşmeler başladı.

Nazilli'nin kendi öz evlatlarıyla bölgenin seçilen gençlerinin bir araya getirilerek Nazilli Belediyespor'un geleceğinin şekillendirildiği etkinlikte, Gençlik Direktörü Osman Aktar ve 17 kişilik ekibi bütün gençleri değerlendirmeye devam ediyor. Nazilli'de gerçekleştirilen futbol şöleni ile ilçe genelinde tarama yapan Nazilli ekibinin, yakın ilçelerin ardından Ege ve Marmara Bölgesi'ne doğru genişlerken önümüzdeki süreçte Türkiye genelinde genç yetenek avına çıkacağı belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Türkiye, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor - Son Dakika

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