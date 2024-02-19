Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yarı Final ve Final Maçlarına Hazır

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Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yarı final ve final maçları için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'e yükselme play-of maçlarının ilk karşılaşmasını Mardin Midyat Belediyespor ile 20 Şubat Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takım maç öncesi Karaman Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Bugüne kadar oynadıkları tüm maçların galibiyet ile sonuçlanmasın da takım ruhu ve disiplinin en önemli faktör olduğunu belirten Baş Antrenör Süleyman Bozkan, "İlk etapta yarı final maçlarını kazanarak final gurubuna çıkmak hedefimiz ve sonrasında şampiyonluk. Sezon boyunca gösterdiğimiz performansı burada taçlandıracağız" dedi.

Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'de Düzce Belediyespor, 22 Şubat Perşembe günü ise Ordu 52 Çamlık Spor takımları ile saat 11.00' de karşılaşacak. - AYDIN