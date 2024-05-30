Nazilli Belediyespor, isim ve logosunu değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazilli Belediyespor, isim ve logosunu değiştirdi

Nazilli Belediyespor, isim ve logosunu değiştirdi

TFF 2'nci Lig'de şirketleşme kararı alan Nazilli Belediyespor, sezon sonunda isim ve logosunu değiştirdi. Kulüp, yeni ismi olan Nazillispor A.Ş. ve yeni amblemiyle önümüzdeki sezon ligde başarılı olmayı hedefliyor.

30.05.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon şirketleşme kararı alan ancak sezon içinde Futbol Federasyonu kanalıyla resmi hamle yapmayan Nazilli Belediye spor, lig bitince ismini ve logosunu değiştirdi.

Şirketleşen Nazilli Belediyespor'un yeni ismi ve amblemi belli oldu. Kulüp Başkanı Şahin Kaya kulübün adını sosyal medya hesabından Nazillispor A.Ş. olarak yayınladı. Siyah-beyaz renklerden oluşan yeni amblemde kanatlı şahin, çubuklu logo ve Nazillispor A.Ş. ismi yer aldı.

Nazilli Belediyesi'nin daha önce desteğini çekme kararı aldığı kulüple ilgili Başkan Şahin Kaya, "Biz tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü bu kulübün Nazilli ilçemizi temsil ettiğini de çok iyi biliyoruz. İnanın bu kulüp göreceksiniz önümüzdeki sezon ligde başarılı olacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüz Nazilli ilçemizi spor arenasında en iyi ve başarılı bir şekilde temsil edecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Nazilli, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, isim ve logosunu değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor, isim ve logosunu değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement