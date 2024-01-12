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Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak ve takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Eski futbolcusu Mehmet Ersavaş'ı kadrosuna dahil eden takım, Mehmet Akif Önal, Mustafa Apardı, Burak Okutan ve Barışcan Altunbaş ile de sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ancak, kulübün yaklaşık 4 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyacı olduğu ve alacaklı futbolcularla görüşmelerin devam ettiği için yeni transferlerin ilk maça yetişemeyeceği belirtildi.

Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor
12.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da yönetim bir yandan transfer yasağını kaldırmaya çalışırken diğer yandan takviye hamlelerine başladı.

İlk olarak eski futbolcusu Mehmet Ersavaş'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, sezonu kapatan kaleci Ömer Kavurkacı'nın yerine 3'üncü Lig ekibi Pazarspor'dan 34 yaşındaki file bekçisi Mehmet Akif Önal, 3'üncü Lig temsilcisi Karabük İdmanyurdu'ndan Beşiktaş patentli santrfor 25 yaşındaki Mustafa Apardı ve 2'nci Lig'de mücadele eden Uşakspor'dan da 21 yaşındaki stoper Burak Okutan ile söz kesti. Ayrıca sezon başında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olan orta saha oyuncusu Barışcan Altunbaş da yeniden Nazilli'ye döndü.

Kapalı olan transfer tahtasını açmak için geri sayıma geçen yönetimin en kısa sürede prensipte anlaşılan oyunculara resmi sözleşme imzalatacağı kaydedildi. Yaklaşık 4 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyacı olan ekibin, alacaklı olan futbolcularla dosyalarını geri çekmeleri için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Bu nedenle yeni transferlerin ikinci yarının ilk maçı olan Altınordu karşılaşmasına yetişmeyeceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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