Nazilli'de 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Nazilli'de 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' Projesi Başlatıldı

Nazilli\'de \'Geleceğe Kulaç Atıyorum\' Projesi Başlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' yüzme projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Proje, öğrencilerin yüzme sporunu sevdirmek ve öğretmek amacıyla hayata geçirildi.

09.10.2024 09:09  Güncelleme: 09:13
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyorum" projesi Kaymakam Kan'ın öncülüğünde başlatıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yüzme sporunu sevdirmek ve yüzmeyi öğretmek için düzenlenen "Geleceğe Kulaç Atıyorum" projesi OSB içerinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilmek üzere başlatıldı. Açılış törenine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Öğrencileri havuzda buluşturmayı hedefliyoruz"

Öğrencileri havuzla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Müdür İsmail Şimşek, "Yeni eğitim öğretim sezonunda hayata geçirilecek 14 projeden biri olan "Geleceğe Kulaç Atıyorum" projesini de başlattık. Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle yüzmede yüksek bir sayıya ulaşmayı, ilçede eğitim gören bütün öğrencileri havuzda buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projemizin devamı da gelecek" dedi.

Önemli bir çalışma

Havuzun Nazilli'ye kazandırılan çok önemli diyen Volkan Beyazıt, "Kaymakamımızın önderliğinde yapılan bu hizmetten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir dönemde çocuklarımızın spora özendirilmesi çok önemli bir çalışma" dedi.

"Bu benim hayalim"

Tüm çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz diyen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan "Bu projeyi hazırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keşke bütün çocuklarımızı bir spor dalına yönlendirebilsek. Bu benim hayalim. Nazilli'de bunu gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocukların bölgenin en temiz ve en güvenli havuzu unvanına sahip Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme dersini izledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik, Nazilli, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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