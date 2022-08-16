Şampiyon boksörlerden vefa

Nazilli 'de yetişen şampiyon boksörler İbrahim Alp Bakır ve Simge Bekler, 2 yıl önce hayatını kaybeden Uluslararası Dünya Boks Hakemi ve Aydın Boks İl Temsilcisi Abdulaziz Kılıç'ın kabrini ziyaret ederek vefa örneği sergiledi. Son olarak 58 ilden 672 erkek ve 301 kadın sporcunun rekor katılımıyla Kırıkkale 'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkekler 54 kilogramda İbrahim Alp Bakır şampiyon, kadınlarda ise 48 kilogramda Simge Bekler ise üçüncü oldu.

İki sporcu şampiyona sonrası Aydın ve Nazilli'de boksun gelişmesinde büyük emekleri olan Abdulaziz Kılıç'ın kabrini ziyaret etti. İbrahim Alp Bakır, "Ben şu anda 15 yaşındayım ve 6 yıldır boks sporu ile ilgileniyorum. Bu madalyayı Aydın ve Nazilli'ye boks sporunu getiren, boksu sevdiren, aynı zamanda hocamız Yavuz Kılıç'ın da babası olan rahmetli Abudulaziz hocama verdiğimiz sözü yerine getirerek ona armağan ediyorum" dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Boks Milli Takım Antrenörü Yavuz Kılıç ise madalyaları kentte boksun gelişmesinde büyük emekleri olan babasına ithaf ettiklerini söyledi.

- Aydın