Nazillispor'a Şike Sorusu, 12 Yeni Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazillispor'a Şike Sorusu, 12 Yeni Transfer

Nazillispor\'a Şike Sorusu, 12 Yeni Transfer
21.08.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor şike iddialarıyla PFDK'ya sevk edilirken, 12 yeni oyuncu transfer etti ve idari yapılandı.

ANKARASPOR'la 2023-2024 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynadığı 0-0 biten maçta şike yapıldığı gerekçesiyle rakiple birlikte Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedilen Nazillispor'da diğer yandan transferler ve idari yapılanma da sürüyor. Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" gerekçesiyle PFDK'ya verilen ve küme düşürme yaptırımı ile eski futbolcularının 1 yıla kadar, yöneticilerinin de ömür boyu men cezası alması ihtimali bulunan 3'üncü Lig'deki Nazillispor 6 takviye daha yaptı. Nazilli ekibi yeni transfer döneminde toplam 12 futbolcuyu renklerine bağladı.

Siyah-beyazı kulüp, Kapaklıspor'dan 20 yaşındaki orta saha Metin Barutçu, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, Kumluca Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ bek Abdulmelik Hanalp, 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Berdan Yelken, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Burak Arslan, Başakşehir altyapısından 20 yaşındaki Eray Halidi ile altyapısında yetişen orta saha Emre Lale ile sözleşme imzaladı. Nazilli, daha önce Berk Kırkıcı, Mehmet Mert Pala, Yağız Efe Kaya, Özkan Arda Kurtuluş, Demir Özdemir ve Emirhan Esemen'i almıştı. Nazillispor'da asbaşkanlık görevine İsmail Poyraz Batur, genel menajerlige Ahmet Yüksel, altyapı koordinatörlüğüne Özgür Günendi getirildi.

Kaynak: DHA

Politika, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'a Şike Sorusu, 12 Yeni Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:42:25. #7.12#
SON DAKİKA: Nazillispor'a Şike Sorusu, 12 Yeni Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.