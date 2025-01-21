Nazillispor'da Ekonomik Kriz ve Futbolcu Ayrılıkları Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazillispor'da Ekonomik Kriz ve Futbolcu Ayrılıkları Gündemde

Nazillispor\'da Ekonomik Kriz ve Futbolcu Ayrılıkları Gündemde

Nazillispor, Giresunspor karşısındaki galibiyetin ardından ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Alacaklarını tahsil edemeyen bazı önemli oyuncuların takımdan ayrılması söz konusu. Kulüp başkanı, oyuncuların ödemelerini karşılamak için gayrimenkul satışını planlıyor.

21.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor'da para krizi

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

2'İNCİ Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'da ekonomik kriz baş gösterdi. Farklı Giresunspor maçı galibiyetinin ardından alacaklarına karşılık teminat verilen futbolcuların takımdan ayrılması gündeme geldi. Sezon başından bu yana yönetimden ödeme bekleyen ve teminat alan oyunculara verilen süre doldu. 15 Ocak'ta sona eren süre kapsamında ödeme alamayan bazı futbolcuların boşa çıkma ihtimalinin olduğu bildirildi.

Kaleci Mustafa Güngör başta olmak üzere oyunculardan Emrullah Ertuş, Gökmen Aydoğdu, Furkan Balaban, Selçuk Hakalmaz, Uygar Mert Zeybek, Miraç Furkan Türközü gibi kadronun önemli oyuncuları peşinat ve maç başı alacaklarını tahsil edemedikleri için takımlarından ayrılabilecekleri ifade edildi. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, futbolcuların alacaklarını ödeyebilmek için Adana'da bulunan üç gayrimenkulünü satışa çıkarmayı planladığı öğrenildi. Futbolcularına ödeme yapabilmek için yoğun bir çalışma içinde olan yönetim kurulu, olası ayrılıkların ardından gayrimenkul satışından gelecek parayla yaklaşık 4 milyon TL'lik transfer yasağını kaldırmayı ve yeni oyuncuları kadroya dahil etmeyi hedeflediği de dile getirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Giresunspor, Ekonomi, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Ekonomik Kriz ve Futbolcu Ayrılıkları Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: Nazillispor'da Ekonomik Kriz ve Futbolcu Ayrılıkları Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.