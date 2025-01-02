Nazillispor'da Teknik Direktör Değişimi - Son Dakika
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Nazillispor'da Teknik Direktör Değişimi

Nazillispor\'da Teknik Direktör Değişimi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor, Hakan Fırıloğlu ile yollarını ayırdı ve yerine eski futbolcu Muzaffer Taşkın'ı getirdi. Kulüp, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans hedefliyor.

02.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:27
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer alan Nazillispor'da ikinci yarı öncesi değişim rüzgarları esti. İlk olarak kulüp müdürü Bedri Alabay'la yollarını ayırıp Erol Ercan'ı göreve getiren siyah-beyazlılar, Teknik direktör Hakan Fırıloğlu ile de yollarını ayırdı. Fırıloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine eski sportif direktör Muzaffer Taşkın'ı getirdi. Aydın temsilcisinde sportif direktörlüğe ise Emre Kamış'ın yerine Hüseyin Nergis geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Fırıloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik direktörlük görevine eski futbolcumuz ve kulübümüzde bir dönem sportif direktörlük yapan Muzaffer Taşkın getirildi" denildi. Sezona Yüksel Yeşilova ile başlayan ardından Özkan Kılıç ve Gürhan Sönmez'le yola devam edip son olarak Hakan Fırıloğlu ile çalışan siyah-beyazlılarda Muzaffer Taşkın 5'inci teknik direktör oldu. Taşkın'ın, Görkem Öncü, Mustafa Erol ve Bülent Okkan'dan oluşan ekibiyle birlikte yarın başlayacak Antalya kampına katılacağı ifade edildi. Nazilli'de daha önce kulüp CEO'luğuna gelen Bülent Özçelik, isim sponsorluğu için de İzmirli bir markayla anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA

Muzaffer Taşkın, Nazilli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Teknik Direktör Değişimi - Son Dakika

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