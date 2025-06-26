Nazillispor'da Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazillispor'da Yeni Dönem

Nazillispor\'da Yeni Dönem
26.06.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Ambar, Nazillispor'un başkanlığını devralarak kulübü tekrar ayağa kaldırmayı hedefliyor.

3'üncü Lig'e düşen Nazilli spor'da şirket yönetimini ve başkanlığı Şahin Kaya'dan kulübün borçlarıyla birlikte devralan Ümit Ambar işbaşı yaptı. Eski futbol hakemi olup İngiltere'de spor akademisi bulunan Ümit Ambar, "Yaklaşık 20-22 yıldır futbolun içindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar hakemlik yaptım. Almanya ve İngiltere'de futbol okulları açtık. Şu anda İngiltere'de 400'e yakın öğrencisi olan bir akademimiz var. Şimdi de Nazillispor'u ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Ümit Ambar, "Nazillispor'un borcu yaklaşık 6-7 milyon TL. Bizim için bu büyük bir problem değil. Bu şehir bir futbol şehri. Kulüple halkın arası kopmuş ama bu aşkı yeniden başlatacağız. Tüm maddi yük bizde, şehirden tek beklentimiz bu kulübe sahip çıkmaları. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz bu kulübü akademik temellere oturtacağız. Bunun için Nazillispor'a talip olduk. Teknik kadromuz tamamen akademisyenlerden oluşacak. Altyapımız yok denecek durumda. 1 veya 2 Temmuz'da topbaşı yapacağız. İlk işimiz altyapıyı kurmak. Fenerbahçe Üniversitesi'nden bir akademisyenle görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşabilirsek hemen açıklayacağız" dedi.

"Kulüp Nazilli'de kalacak. Ne renkler değişecek ne de arma" diyen Başkan Ambar, "Bu kulübü bulunduğu yerden yukarıya taşıyacağız. 2 veya 3 Temmuz'da bir kokteyl, bir kebap şöleni planlıyoruz. Taraftar grupları da gelsin, tanışalım, barışalım. Çünkü bu kulüp sadece bizim değil bu kulüp tüm Nazilli'nin yani hepimizin. Bu şehir sizin, kulüp sizin. Biz sadece başarı için buradayız. Şehri tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Çocuklarınızı altyapıya gönderin, birlikte bu kulübü yeniden var edelim. Biz gelip geçiciyiz, bu kulüp sizindir" ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA KADIN ELİ

Nazillispor'da Başkan Ümit Ambar ilk görevlendirmesini altyapıda yaptı. Altyapı ve futbol okulları direktörlüğü görevine kariyerinde son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da çalışan Burcu Eken getirildi. Yeni yapılanma kapsamında altyapı ve futbol okulu faaliyetlerinin yarın yeniden başlayacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

Nazilli, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:32:46. #7.11#
SON DAKİKA: Nazillispor'da Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.