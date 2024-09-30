Nazillispor'dan Üzücü Başlangıç - Son Dakika
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Spor

Nazillispor'dan Üzücü Başlangıç

Nazillispor, 68 Aksarayspor'a 2-0 yenilerek 5. maçında da puan alamadı. Durum endişe verici.

30.09.2024 12:42
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NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, deplasmanda 68 Aksarayspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahretti. Oynadığı 5 maçtan da puan alamayan siyah-beyazlılar büyük çöküş yaşadı. Geçen hafta içinde Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yollarını ayıran ve Aksaray'da yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Nazillispor, umduğunu bulamadı. Transfer yasağını son günlerde kaldırıp kadrosunu güçlendiren Ege ekibi sezona Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilere saşladı.

İkinci hafta evinde Vanspor'a 3-0 kaybeden Naz-Naz, üçüncü haftada bu kez Elazığspor'a dış sahada 3-1 mağlup oldu. Ertesi hafta sahasında Menemen FK'ya karşı 4-1 kaybeden Nazillispor, 68 Aksarayspor deplasmanından da puansız döndü. Şu ana kadar kalesinde 11 gol görüp sadece 2 gol atabilen Nazillispor, eksi 11 averajla sezonun başı olmasına rağmen camiasını endişeye soktu. Nazillispor, profesyonel liglerde puanla tanışamayan 4 takımdan biri oldu.

Kaynak: DHA

Aksaray, Nazilli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'dan Üzücü Başlangıç - Son Dakika

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