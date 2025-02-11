2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kaybedip 12 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor yarın 22'nci hafta mücadelesinde evinde 68 Aksarayspor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Nazillispor'da geçen haftaki Menemen FK maçında kırmızı kart gören Yakup Emre müsabakada görev yapamayacak.
Son Dakika › Spor › Nazillispor Düşme Potasında, 68 Aksarayspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
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