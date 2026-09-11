Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Roma mücadelesinin ardından Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın bitimiyle birlikte görevinden istifa ettiğini yönetime bildirdi.

AZİZ YILDIRIM VE OĞUZ ÇETİN'İN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maç sonunda açıklamalar yaparak deneyimli çalıştırıcının istifasını ilk etapta kabul etmedi. Bugün sportif direktör Oğuz Çetin ile de bir araya gelen İsmail Kartal, yapılan ikna görüşmelerine rağmen kararından geri adım atmadı ve ayrılık talebinde ısrarcı oldu.

İSTİFANIN ARKASINDAKİ ASIL KRİZ

İsmail Kartal’ın bu radikal kararının ardındaki perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Deneyimli teknik adamın istifa etmesindeki ana nedenin; Başkan Aziz Yıldırım’ın Roma maçının devre arasında soyunma odasına inmesi ve geride bıraktığımız Beşiktaş derbisinin ardından Roma mücadelesinde ilk 11’de oynamasını istediği bazı isimleri ön plana sürerek kadro tercihlerine müdahale etmesi olduğu iddia edildi.