Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

25.03.2026 09:10
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçı öncesi özel izin alarak Arjantin'e gitti. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi. Bu durum, tartışma yarattı ve bazı taraftarların tepkisini çekti. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın en büyük gol umudu olan Icardi'nin bu süreçte idmana katılmaması, taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

ÖZEL İZİN ALDI

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin antrenmanda yer almamasının sebebinin özel izin olduğu ortaya çıktı. Arjantinli futbolcunun, izin sürecinde kızlarını görmek için ülkesine gittiği öğrenildi. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA KRİTİK ROL

Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalacak Osimhen'in yokluğunda, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olarak Icardi öne çıkıyor.

TARTIŞMA YARATTI

Yıldız futbolcunun bu süreçte idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken, sosyal medyada eleştiriler de gündeme geldi. Bu sezon sınırlı süre almasına rağmen 24 maçta 13 gol atan Icardi, yüksek gol ortalamasıyla öne çıkıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    icardiye dokunmayın yine sazı eline alır şampiyon yapar adamın ailevi sorunları var empati yapın ico bizim canımız cigerimizdir 9 10 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    adami kustutmeseydiniz gol atardi daha 5 5 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Gönderin gitsin kimse kulüpten büyük değil o kadar bedavayami oynuyolar anında şut 6 3 Yanıtla
  • M.B.Ç M.B.Ç:
    Adamı küstürdüler 5 4 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    bırakın gitsin pili bitti artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
