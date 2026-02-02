Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi - Son Dakika
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi

02.02.2026 08:36
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kulübü Al Nassr'da çıkardığı kriz, Fenerbahçe'nin transfer planlarını da etkilemiş durumda. Ronaldo, Al Hilal'in kadrosunu Karim Benzema ile güçlendirmesine sert tepki gösterdi ve oynamayacağını belirtti. Bu durum, Suudi futbolunda transfer planlarının yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Ronaldo'nun bu tepkisi, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferini belirsizliğe sürükledi.

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun çıkardığı kriz, yalnızca Al Nassr'ı değil, dolaylı olarak Fenerbahçe'nin transfer planlarını da etkiledi. Portekizli yıldızın resti, Suudi kulüpleri arasındaki dengeleri sarstı.

BENZEMA PLANI KRİZİ TETİKLEDİ

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, zirvede yer alan Al Hilal'in kadrosunun Karim Benzema ile güçlendirilmesi planının gündeme gelmesi üzerine yönetime sert tepki gösterdi. Ronaldo'nun, bu gelişme sonrası "oynamayacağım" diyerek rest çektiği öğrenildi.

PIF DETAYI GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad'ın Suudi Arabistan Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilmesi, krizin merkezinde yer aldı. Daha önce Jorge Jesus'un da PIF'in Al Hilal lehine hamleler yaptığını dile getirdiği hatırlatılırken, Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer edilmek istenmesi Ronaldo'nun tepkisini daha da büyüttü.

"OYNAMAYACAĞIM" DİYEREK REST ÇEKTİ

Cristiano Ronaldo'nun, alınan karar sonrası kulüp yönetimine Al Riyadh maçında forma giymeyeceğini bildirdiği ifade edildi. Bu çıkışın ardından Suudi futbolunda transfer planları yeniden masaya yatırıldı.

BENZEMA TRANSFERİ BEKLEMEYE ALINDI

Ronaldo'nun krizi sonrası Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin şimdilik askıya alındığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'Yİ İLGİLENDİREN KRİTİK NOKTA

Bu gelişmeler, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kanté transferi sürecinde, Benzema'yı kaybetme ihtimali bulunan Al Ittihad'ı Youssef En-Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

EN-NESYRİ TRANSFERİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun çıkardığı kriz sonrası Suudi kulüplerindeki dengelerin değişmesiyle birlikte, Youssef En-Nesyri transferinin geleceği de merak konusu oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe, Spor

