Necati Perihan Kervancı Ortaokulu, Voleybolda Tekirdağ'ı Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Necati Perihan Kervancı Ortaokulu, Voleybolda Tekirdağ'ı Temsil Edecek

Necati Perihan Kervancı Ortaokulu, Voleybolda Tekirdağ\'ı Temsil Edecek

Tekirdağ birincisi Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, Marmara Şampiyonası'na katılacak.

06.01.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul sporları şampiyonasında Tekirdağ il birincisi olan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenecek olan Marmara Şampiyonası'na Tekirdağ temsilcisi olarak katılacak.

Tekirdağ birincisi olan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başta olmak üzere Çorlu'daki protokol üyelerini ziyaret ederek başarılarını paylaştı. 7-10 Ocak 2025 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek Marmara bölge şampiyonasına Tekirdağ'ı temsilen katılacak olan sporcu öğrenciler ve öğretmenlerini gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Balıkesir'deki turnuva için de başarılar diledi.

Balıkesir'deki turnuvaya Marmara şampiyonu olma hedefiyle yola çıkan Çorlulu öğrenciler başarılarını sürdürmek istiyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hüseyin Erdoğan, Yerel Haberler, Balıkesir, Marmara, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necati Perihan Kervancı Ortaokulu, Voleybolda Tekirdağ'ı Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:47:41. #1.13#
SON DAKİKA: Necati Perihan Kervancı Ortaokulu, Voleybolda Tekirdağ'ı Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.