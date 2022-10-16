Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi - Son Dakika
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Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi

16.10.2022 19:23
Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen ve uzun yıllardır A takım forması giyen Necip Uysal'a siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktığı için plaket verildi.

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen ve uzun yıllardır A takım forması giyen Necip Uysal'a siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktığı için plaket verildi.

Beşiktaş'ın altyapısında başladığı futbol hayatına 2009 yılından bu yana A takımda devam eden Necip Uysal'a, Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaket verildi. Geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor karşılaşmasında forma giymesiyle birlikte siyah-beyazlı forma altında 400. maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcuya, kulüp tarafından 400. maçına özel olarak paket verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaketi verilen Necip Uysal, ardından tribünleri selamladı. Necip Uysal, Beşiktaş forması altında çıktığı 400 maçta 6 gol atarken, 17 de asist yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Necip Uysal, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Necip Uysal'a 400. maç plaketi verildi - Son Dakika
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