Necip Uysal, Beşiktaş'ta kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı - Son Dakika
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Necip Uysal, Beşiktaş'ta kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı

Necip Uysal, Beşiktaş\'ta kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu geçirdi. Orta sahada ve savunmada görev alan Necip, bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alarak kişisel rekorunu kırdı. Ayrıca, 14 farklı teknik adamın gözdesi olan Necip, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe tarafından da önemli maçlarda tercih edildi.

28.05.2024 11:21
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu.

Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı.

Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı.

Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı.

Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.

İlk 11'de en çok bu sezon şans buldu

Necip Uysal, siyah-beyazlı ekipte en çok ilk 11 şansını bu sezon yakaladı.

Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.

Hep eleştirildi ama 14 farklı teknik adam da ondan vazgeçmedi

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu.

A takım kariyerine ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünde başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 14 farklı teknik adam yönetiminde görev aldı.

Necip, özellikle bu sezon kısa süreliğine Beşiktaş'ta çalışan Fernando Santos'un vazgeçemediği oyunculardan biri oldu. Deneyimli futbolcu, sezon başı stoperde sürekli arayış içinde olan Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görev almasıyla bu bölgenin vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı oyuncu; Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Baily'den sonra Omar Colley'in stoperdeki partneri oldu.

Necip, ortaya koyduğu performansla devre arasında transfer edilen Joe Worrall'ı da yedek bıraktı. Teknik direktör Santos da TÜMOSAN Konyaspor ile ligde oynanan maçın ardından Worrall'ın yedek kalması konusunda yaptığı açıklamada, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Santos'un ardından bu sezon göreve ikinci kez getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe de kritik maçlarda Necip'in deneyiminden faydalandı.

Beşiktaş'taki performansı

Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyerindeki performansı şöyle:

SezonMaçSüre (Dk)İlk 11
2009-201011 Lig6437

3 T. Kupası2242
2010-201124 Lig160718

6 T. Kupası5205

11 Avrupa4644
2011-201229 Lig175720

2 T. Kupası1672

8 Avrupa5627
2012-201326 Lig197120

4 T. Kupası3003
2013-201423 Lig124314
2014-201520 Lig110612

5 T. Kupası4505

12 Avrupa8579
2015-201629 Lig12059

8 T. Kupası6167

6 Avrupa2953
2016-201717 Lig5855

3 T. Kupası2242

1 Süper Kupa1051

6 Avrupa3343
2017-201813 Lig6306

3 T. Kupası2513

4 Avrupa1742
2018-201918 Lig106111

11 T. Kupası84210
2019-202015 Lig6516

3 T. Kupası2703

5 Avrupa4275
2020-202129 Lig148916

5 T. Kupası3654

2 Avrupa2102
2021-202227 Lig155618

1 T. Kupası901

3 Avrupa1892
2022-202321 Lig8548

3 Avrupa1802
2023-202429 Lig234725

6 T. Kupası5406

7 Avrupa5026

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Necip Uysal, Beşiktaş'ta kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı - Son Dakika

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