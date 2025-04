Necla Güngör Kıragası: Biz zor maçları seviyoruz / Video eklendi

KADIN A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yarın Sivas'ta oynayacakları Slovenye maçı ile ilgili olarak, "Bizim hala şansımız var. Çünkü biz zoru seviyoruz, zor maçları seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz zaman, sıkı sıkı sarıldığımız zaman da Türk kadınlığının neler yapabileceğini çok iyi göstereceğimizden de eminim" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı yarın Sivas'ta oynayacağı Slovenya maçı öncesi son hazırlaklarını Sivas 4 Eylül Stadı'nda yaptığı çalışma ile tamamladı. A Milli Kadın futbol takımının son çalışmasını Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da ziyaret ederek başarı diledi.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ile futbolcular Ece Türkoğlu ve Ebru Topçu maçın oynayacağı 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhuriyet şehri Sivas'ta bulundukları için çok mutlu ve çok gururlu olduğunu belirterek, "Hem Sivas ülkemiz adına çok önemli bir şehir. Aynı zamanda milli takımı bu kadar güzel kucakladıkları için de tüm halka, tüm yerel yönetime, herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. B Ligi'nde, Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası'nın sıralaması için aslında çok önemli olan bir turnuva oynuyoruz. Bu turnuvada da yarın dördüncü maçımıza çıkacağız. Turnuva beklentilerimizin yüksek olduğu ve bizden de beklentilerin aslında yükseldiği bir seviyede başladı. Slovenya'da çok talihsiz bir şekilde yenildik. Maçı değerlendirmek gerekirse, iki tane yarı olarak değerlendirmek lazım. Birinci yarıda Slovenya'nın hareketli oyununa veremediğimiz tepki ve sonrasında gelen goller, ikinci yarıyı ise tam Türk Milli takımına yakışan şekilde bir mücadele ve o hareketliliğe o reaksiyonu verebildiğimiz bir maç oldu. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki her zaman söylüyorum ve her zaman söylemeye devam edeceğim. Bu takım bu oyuncularla beraber C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk defa play-off oynadı. Şimdi yarın da en güzel kırılma anımızı yaşayacağımız grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi mücadelelerini vereceklerinden de son derece eminim. Buradan Sivas halkına da hemen mesajımızı da iletelim. Yarınki maç bizim için çok kıymetli. Sizlerin varlığı, sizlerin desteği benim oyuncularım için, benim için, Türk Milli Takımı için çok önemli. Her zaman söylendiği gibi Cumhuriyetin şehri Sivas'ta, Sivas'ın seyircilerinin karşısında iyi bir mücadele edip hepinizi sevindirmek istiyoruz. O yüzden bizi yarın yalnız bırakmayın" dedi.

'HALA ŞANSIMIZ VAR'

Hedeflerinin play-off oynamak olduğunu hatırlatan Kıragası "Bizim hala şansımız var. Slovenya'ya baktığınız zaman şu an grup lideri, dünya sıralamasında 25'inci sırada olan İrlanda'yı 4-0 yendi. Şimdi akabinde Slovenya gelen tüm rakipleri yenmeye de devam ediyor. Bunun nedenine inmek lazım. Nedenine indiğiniz zamanda İtalya'da 8 tane oyuncusu olan Avusturya'da 3 tane oyuncusu olan Fransa da oynayan oyuncuları olan Slovenya'dan sadece üç tane oyuncuyla devam ettirdiği bir süreç var. Slovenya'ya baktığınız zaman tarihinin en iyi sıçramasını yapan bir takımla yarın karşılaşacağız. Gruptaki şansımıza gelecek olursanız bu oyuncu grubuna çok güveniyorum. Bizim yine en kötü bir play-off oynayacağımızdan da son derece eminim. Çünkü biz zoru seviyoruz, zor maçları seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz zaman, sıkı sıkı sarıldığımız zamanda Türk kadınlığının neler yapabileceğini çok iyi göstereceğimizden de eminim. Ama mutlaka hedefimiz her zaman olduğu gibi çok yüksek. Tarihimizde ilk defa geçen sene bir play-off oynadık. Bu sene de aynı şekilde o play-off un kapısını çalıp, bu sefer play-offtan da çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: ZOR RAKİPLERİ SEVİYORUZ

Milli futbolcu Ece Türkoğlu ise, "Slovenya dan talihsiz bir sonuçla döndük. Aslında biz de beklemiyorduk. Ama şu an burada olduğumuz için, Sivas'ta olduğumuz için mutluyuz. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Bizim için çok önemli bir maç. Grubumuz gerçekten çok zor. Bunun farkındayız. Zor rakiplerimiz var. Slovenya çok hareketli bir takım. Gerçekten iyiler. Ama biz de zor rakipleri seviyoruz. Zor rakiplerle oynamak bizim için daha iyi. Ben yarın için umutluyum ve gerçekten 3 puan için sahaya çıkacağız. Sivas halkına ve bizi buraya gelip destekleyen taraftarları da üzmeyeceğimize eminim" dedi.

EBRU TOPÇU: SİVAS HALKINI DESTEĞE BEKLİYORUZ

Milli futbolcu Ebru Topçu da, "Öncelikle bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Çok şanssız bir Slovenya Lig maçını geçirdik. Çok şanssız bir şekilde 3 gol yedik. Bu yüzden tabii ki mutsuzuz. Yarın bizim için çok daha önemli olacak. Çünkü analizlerimizi yaptık. Defalarca maçı izledik. Defalarca rakibi tekrar analiz ettik ve yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma da gerçekten bu konuda çok güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Sivas halkını da yarın destekleri için sahaya bekliyoruz. Onların destekleriyle her zaman daha iyi motive oluyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Hepsini maça davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.