Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.
Galibiyet sonrası sarı kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray derbinin ardından ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak Şenol Güneş'e şampiyonluk sayısı cevabı verdi.
Galatasaray, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" paylaşımı yaparak Güneş'in şampiyonluk açıklamasına gönderme yaptı. Sarı kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğendi aldı.
Şenol Güneş imza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.
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