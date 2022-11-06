Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir - Son Dakika
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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir

06.11.2022 11:07

Derbiyi Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin attığı 2 golle kazanan Galatasaray, Beşiktaş'a imza attığı törende, "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadesini kullanan Şenol Güneş'e ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak yanıt verdi. Paylaşıma, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" notu düşüldü.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda konuk ettiği BeşiktaşMauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.

RESMİ HESAPTAN OLAY PAYLAŞIM

Galibiyet sonrası sarı kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray derbinin ardından ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak Şenol Güneş'e şampiyonluk sayısı cevabı verdi.

ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Galatasaray, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" paylaşımı yaparak Güneş'in şampiyonluk açıklamasına gönderme yaptı. Sarı kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğendi aldı.

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküslü şampiyonluk göndermesi: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir

GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş imza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.

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Şenol Güneş, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir - Son Dakika
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