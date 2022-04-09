Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti

09.04.2022 22:24
Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini alan siyah-beyazlı takımda, Michy Batshuayi attığı 2 golle karşılaşmanın gidişatını değiştirdi.

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Valerien Ismael yönetiminde 2. maçına çıkan siyah-beyazlılar ilk galibiyetini Akdeniz ekibi karşısında 4-1'lik skorla aldı.

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BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Michy Batshuayi'yle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Efecan Karacan skora beraberliği getirirken, Alanyaspor'un sevinci sadece 2 dakika sürdü. 25. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza, siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi. 43. dakikada Michy Batshuayi farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 78. dakikada ise Güven Yalçın skoru belirleyen golü attı. Beşiktaş mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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