Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar

Spor

Büyük heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de artık son düzlüğe giriliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kıyasıya yarış tam gaz devam ediyor.

ZİRVE YARIŞI ALEV ALEV

Ligin başından beri ezeli rakiplerin büyük çekişmeyle ilerledikerli şampiyonluk yarışında zirvedeki Galatasaray'ın 90, takipçisi Fenerbahçe'nin ise 86 puanı bulunuyor.

İşte iki takımın kalan maçları;

34. hafta

Adana Demirspor-Galatasaray

Fenerbahçe-Beşiktaş

35. hafta

Galatasaray-Sivasspor

Konyaspor-Fenerbahçe

36. hafta

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Fenerbahçe-Kayserispor

37. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

Galatasaray-Fenerbahçe

38. hafta

Konyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-İstanbulspor