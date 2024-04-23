Büyük heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de artık son düzlüğe giriliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kıyasıya yarış tam gaz devam ediyor.
Ligin başından beri ezeli rakiplerin büyük çekişmeyle ilerledikerli şampiyonluk yarışında zirvedeki Galatasaray'ın 90, takipçisi Fenerbahçe'nin ise 86 puanı bulunuyor.
İşte iki takımın kalan maçları;
34. hafta
Adana Demirspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Beşiktaş
35. hafta
Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe
36. hafta
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
37. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe
38. hafta
Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe-İstanbulspor
Son Dakika › Spor › Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?