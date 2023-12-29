Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak saat dev karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay), Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bu akşam bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor. Galatasaray'da Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. 2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.
Son Dakika › Spor › Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika