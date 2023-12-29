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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

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29.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:25
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak saat dev karşılaşma 20.45'te başlayacak.

DEV MÜCADELENİN HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay), Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bu akşam bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor. Galatasaray'da Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. 2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.

Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11\'ler belli oldu
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Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
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