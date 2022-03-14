Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
Üye Girişi

Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü

14.03.2022 22:26

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada maçın son anlarında Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri çekti. Larin'in yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitmeyen hakem Atilla Karaoğlan'a maç sonrası tepki gösterdi. Eski hakem Ahmet Çakar da 13 hakemi görevden alan MHK'ye ateş püskürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 22 ve 32'de Kerem, Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85'te Rıdvan kaydetti.

KIYIMDAN SONRA İLK TARTIŞMA

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından ilk derbi oynandı. Bu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı. Ancak bu hakem yönetimi de yeni tartışma yarattı.

Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler

BEŞİKTAŞLILAR ÖFKELİ

90+3'te Larin ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlılar Nelsson'un Larin'i çektiğini söyleyip hakeme koştu. Ancak VAR'dan müdahale gelmedi.

Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar ateş püskürdü
Görüntü: beIN Sports

"ÇOK NET PENALTIYDI"

Karşılaşmanın ardından pozisyonun kahramanlarından Larin hakemlere ateş püskürdü. Kanadalı forvet, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Çok net bir penaltıydı" sözleriyle tepki gösterdi.

Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler

"AFERİN MHK"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.

YORUMLAR
500
Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu

Merkez Hakem Kurulu, Ahmet Çakar, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:39 Derbide sarı kart! Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
21:31 Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti
21:26 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 22:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement