Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 22 ve 32'de Kerem, Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85'te Rıdvan kaydetti.

KIYIMDAN SONRA İLK TARTIŞMA

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından ilk derbi oynandı. Bu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı. Ancak bu hakem yönetimi de yeni tartışma yarattı.

BEŞİKTAŞLILAR ÖFKELİ

90+3'te Larin ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlılar Nelsson'un Larin'i çektiğini söyleyip hakeme koştu. Ancak VAR'dan müdahale gelmedi.

Görüntü: beIN Sports

"ÇOK NET PENALTIYDI"

Karşılaşmanın ardından pozisyonun kahramanlarından Larin hakemlere ateş püskürdü. Kanadalı forvet, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Çok net bir penaltıydı" sözleriyle tepki gösterdi.

"AFERİN MHK"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.