Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu - Son Dakika
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Spor

Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu

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Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti. Nelsson'un transferi için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Roma'ya imza atması bekleniyor. Nelsson'un transferi için Roma'nın Galatasaray'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma bedeli ödeme yapacağı belirtildi.

03.02.2025 15:01
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Süper Lig devi Galatasaraylı savunma oyunusu Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti.

İTALYA'YA GİTTİ

Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti. İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

12 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Bu arada Roma'nın Nelsson transferi için Galatasaray'a ödeyeceği miktar da netleşti. İtalyan ekibi, 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Nelsson'un satın alma bedeli ise 12 milyon Euro olarak belirlendi ancak opsiyonun zorunlu olmadığı öğrenildi.

Nelsson İtalya\'da: Galatasaray\'ın kazanacağı ücret bile belli oldu

Galatasaray, Futbol, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    bunlara bide paramı veriyolar verin 3 öğün karışık italyan pizzası ev araba yeter bukadar şişirmeye ne gerek var 5saraya kayyum gelecek adamlar bitmiş moratoya borçlandı osimheni almak için kulübü ipotek edecekler neredeyse değermi hiç 75 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SATTIGI FUTBOLCU DAN YONETICILERINE KOMISYON VEREN TIPLERE BAK NELSONU VERSEK GUVERCIN TAKLASI ATARSINIZ 7 24 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bülent bey ben sadece uyarmak istedim geçmişte feda dediğiniz zamanı unutmayın gs bileklik satıyordu borçlarını ödemek için 26 2 Yanıtla
  • bülent C.:
    8taşlı ferhat sen Galatasarayın bankalar birliğinden çıktığından haberin yok sanırım. :))) sen boş boş dolaşıp haberlere öylesine bakıyon herhal. 6 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aslanım Benim 1 0 Yanıtla
  • 19815530:
    gs nin 335 milyon euro borcu var. 0 0 Yanıtla
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