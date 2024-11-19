Nenad Trajkovic, Karşıyaka'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nenad Trajkovic, Karşıyaka'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor

Nenad Trajkovic, Karşıyaka\'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor

İzmir'in Karşıyaka kulübünde bireysel oyuncu gelişim antrenörü olarak görev alan Nenad Trajkovic, genç basketbolcuların gelişimi için önemli bilgiler paylaştı. Altyapı tesislerinin kalitesini vurgulayan Trajkovic, basketbolun temel prensiplerinin küçük yaşlarda edinilmesinin önemine değindi.

19.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in basketboldaki öncü kulüplerinden Karşıyaka'da Ağustos ayında bireysel oyuncu gelişim antrenörü olarak göreve getirilen Nenad Trajkovic, açıklamalarda bulundu.

NBA ve EuroLeague'de uzun süre görev yapan deneyimli antrenör, yıldız adayları için değerli bilgiler verdi. Karşıyaka'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Trajkovic, "Bu organizasyonun bir parçası olacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. 6-7 yıl önce de Karşıyaka'ya gelmiştim ve o zaman Kenan Sipahi ile birlikte gelişimine katkı sağlamak için bireysel antrenmanlar yapmıştık. Onun bugünkü başarılarını görmek beni son derece mutlu etti. Karşıyaka'yı çok beğendim. Özellikle altyapıdaki gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak harika bir tesisimiz var. Bir çok iyi altyapı antrenörü, iki büyük spor salonu, lojman ve çok daha fazlasına sahip bir kulüp. Burada müthiş bir organizasyonla karşı karşıya kaldım ve bu beni çok mutlu etti. Karşıyaka'da olmak ve burada yaşamak bir ayrıcalık" diye konuştu.

İyi bir atletik yapının yıldız bir basketbolcu olmanın en önemli şartlarından biri olduğunu vurgulayan deneyimli antrenör, "Patlayıcı güç, hız ve dayanıklılık gibi basketbolun temel prensiplerini küçük yaşlarda elde etmek son derece önemli. Bunun yanında yıldız bir basketbolcu olabilmek için hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir karakter ve disipline sahip olmanız gerekiyor. Takım antrenmanlarının dışında mutlaka bireysel antrenmanlar da yapmak gerekli. Küçük yaştan profesyonel seviyeye kadar bireysel antrenman yapmak gelişim adına son derece etkili olacaktır. Bu konuda uzman kişilerle çalışmak, geleceğiniz adına çok büyük kazanımlar sağlayacaktır" dedi. Trajkovic, EuroLeague'de oynanan basketbolun müthiş olduğunu, NBA'de oynanan basketbolun Play-Off dışında şova dönüştüğünü dile getirdi.

NENAD TRAJKOVIC KİMDİR?

NBA ve Avrupa'da üst düzey oyuncuların gelişiminde büyük katkıları bulunan Nenad Trajkovic; Real Madrid, Partizan, Dinamo Moskova, Igokea, Letonya Milli Takımı ve Bosna Hersek Milli Takımı gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve takımlarında başantrenörlük ve yardımcı antrenörlük yaptı. Ayrıca NBA'de Phoenix Suns'ta yardımcı antrenörlük ve Cleveland Cavaliers'ta scoutluk görevlerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Basketbolcu, Karşıyaka, Basketbol, Yaşam, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nenad Trajkovic, Karşıyaka'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: Nenad Trajkovic, Karşıyaka'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.