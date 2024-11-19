Nenad Trajkovic, Karşıyaka\'da Genç Yeteneklere Önem Veriyor

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İZMİR'in basketboldaki öncü kulüplerinden Karşıyaka'da Ağustos ayında bireysel oyuncu gelişim antrenörü olarak göreve getirilen Nenad Trajkovic, açıklamalarda bulundu.

NBA ve EuroLeague'de uzun süre görev yapan deneyimli antrenör, yıldız adayları için değerli bilgiler verdi. Karşıyaka'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Trajkovic, "Bu organizasyonun bir parçası olacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. 6-7 yıl önce de Karşıyaka'ya gelmiştim ve o zaman Kenan Sipahi ile birlikte gelişimine katkı sağlamak için bireysel antrenmanlar yapmıştık. Onun bugünkü başarılarını görmek beni son derece mutlu etti. Karşıyaka'yı çok beğendim. Özellikle altyapıdaki gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak harika bir tesisimiz var. Bir çok iyi altyapı antrenörü, iki büyük spor salonu, lojman ve çok daha fazlasına sahip bir kulüp. Burada müthiş bir organizasyonla karşı karşıya kaldım ve bu beni çok mutlu etti. Karşıyaka'da olmak ve burada yaşamak bir ayrıcalık" diye konuştu.

İyi bir atletik yapının yıldız bir basketbolcu olmanın en önemli şartlarından biri olduğunu vurgulayan deneyimli antrenör, "Patlayıcı güç, hız ve dayanıklılık gibi basketbolun temel prensiplerini küçük yaşlarda elde etmek son derece önemli. Bunun yanında yıldız bir basketbolcu olabilmek için hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir karakter ve disipline sahip olmanız gerekiyor. Takım antrenmanlarının dışında mutlaka bireysel antrenmanlar da yapmak gerekli. Küçük yaştan profesyonel seviyeye kadar bireysel antrenman yapmak gelişim adına son derece etkili olacaktır. Bu konuda uzman kişilerle çalışmak, geleceğiniz adına çok büyük kazanımlar sağlayacaktır" dedi. Trajkovic, EuroLeague'de oynanan basketbolun müthiş olduğunu, NBA'de oynanan basketbolun Play-Off dışında şova dönüştüğünü dile getirdi.

NENAD TRAJKOVIC KİMDİR?

NBA ve Avrupa'da üst düzey oyuncuların gelişiminde büyük katkıları bulunan Nenad Trajkovic; Real Madrid, Partizan, Dinamo Moskova, Igokea, Letonya Milli Takımı ve Bosna Hersek Milli Takımı gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve takımlarında başantrenörlük ve yardımcı antrenörlük yaptı. Ayrıca NBA'de Phoenix Suns'ta yardımcı antrenörlük ve Cleveland Cavaliers'ta scoutluk görevlerinde bulundu.