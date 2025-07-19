Nereden nereye! Alper Potuk Türkiye\'ye geri döndü, işte yeni takımı

Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de top koşturan ve son olarak Makedon ekibi Gostivar forması giyen Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

ŞANLIURFASPOR İLE ANLAŞTI

2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Alper Potuk'u kadrosuna katıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Şanlıurfaspor, yaz döneminde yapacağı transferlerle yeniden 1.Lig'e çıkma yolunda iddialı olmayı hedefliyor.