Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de top koşturan ve son olarak Makedon ekibi Gostivar forması giyen Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Alper Potuk'u kadrosuna katıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Şanlıurfaspor, yaz döneminde yapacağı transferlerle yeniden 1.Lig'e çıkma yolunda iddialı olmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü, işte yeni takımı - Son Dakika
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