Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Domenico Tedesco'ya bir taraftardan anlamlı bir destek geldi. Sarı-lacivertli bir taraftarın verdiği hediye kısa sürede gündem oldu.
Bir Fenerbahçe taraftarı, Domenico Tedesco'ya moral vermek amacıyla üzerinde Fatih Sultan Mehmet ile birlikte yer aldığı özel bir tablo hediye etti. Dikkat çeken bu jest, teknik heyet ve çevresindekiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Aldığı hediye karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Tedesco'nun yüzündeki ifade dikkat çekti. Taraftarın bu anlamlı desteği, takımın içinde bulunduğu süreçte moral kaynağı olarak yorumlandı.
Söz konusu hediye kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar jesti yaratıcı bulurken bazıları ise farklı yorumlarda bulundu.
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
