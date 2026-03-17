Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye

17.03.2026 10:42
Bir Fenerbahçe taraftarı, Domenico Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet ile birlikte olduğu özel bir tablo hediye ederek moral verdi, teknik adamın mutluluğu dikkat çekti.

Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Domenico Tedesco'ya bir taraftardan anlamlı bir destek geldi. Sarı-lacivertli bir taraftarın verdiği hediye kısa sürede gündem oldu.

FATİH SULTAN MEHMET'LE AYNI TABLODA

Bir Fenerbahçe taraftarı, Domenico Tedesco'ya moral vermek amacıyla üzerinde Fatih Sultan Mehmet ile birlikte yer aldığı özel bir tablo hediye etti. Dikkat çeken bu jest, teknik heyet ve çevresindekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

TEDESCO'NUN MUTLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Aldığı hediye karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Tedesco'nun yüzündeki ifade dikkat çekti. Taraftarın bu anlamlı desteği, takımın içinde bulunduğu süreçte moral kaynağı olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu hediye kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar jesti yaratıcı bulurken bazıları ise farklı yorumlarda bulundu.

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Adam almak istemiyor hediyeyi bide ağlama yazısı koymuşsunuz, komik olmayın bu kadar da 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
