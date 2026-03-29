Nesine 3. Lig 27. Haftası Tamamlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 3. Lig 27. Haftası Tamamlandı

29.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 27. haftasında gruplardaki maç sonuçları belli oldu.

Nesine 3. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Edirnespor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-3

Astor Enerji Çankayaspor-Çorluspor 1947: 1-4

Bursa Yıldırımspor-İnkılap Futbol: 2-0

İnegöl Kafkaspor-Beykoz İshaklıspor: 1-0

Galataspor-Kestel Çilekspor: 2-1

2. Grup:

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Kırıkkale FK: 1-2

Niğde Belediyespor-12 Bingölspor: 0-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0

Diyarbekirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1

Erciyes 38-Kilis 1984: 1-0

3. Grup:

Tokat Belediyespor-Giresunspor: 2-0

Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 3-1

TCH Group Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor: 1-0

4. Grup:

Eskişehir Anadoluspor-Altay: 3-0

Alanya 1221-Oktaş Uşakspor: 1-0

Kütahyaspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-0

Tire 2021-Bornova 1877: 2-4

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Karşıyaka-Eskişehirspor: 0-0

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 27. Haftası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 23:05:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig 27. Haftası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.