Nesine 3. Lig 27. Haftası Tamamlandı

Nesine 3. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Edirnespor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-3
Astor Enerji Çankayaspor-Çorluspor 1947: 1-4
Bursa Yıldırımspor-İnkılap Futbol: 2-0
İnegöl Kafkaspor-Beykoz İshaklıspor: 1-0
Galataspor-Kestel Çilekspor: 2-1
2. Grup:
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Kırıkkale FK: 1-2
Niğde Belediyespor-12 Bingölspor: 0-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0
Diyarbekirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Erciyes 38-Kilis 1984: 1-0
3. Grup:
Tokat Belediyespor-Giresunspor: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 3-1
TCH Group Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor: 1-0
4. Grup:
Eskişehir Anadoluspor-Altay: 3-0
Alanya 1221-Oktaş Uşakspor: 1-0
Kütahyaspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-0
Tire 2021-Bornova 1877: 2-4
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Karşıyaka-Eskişehirspor: 0-0
