Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Liva Nur Çelik Türk Milli Takımına Seçildi - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Liva Nur Çelik Türk Milli Takımına Seçildi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Liva Nur Çelik Türk Milli Takımına Seçildi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Liva Nur Çelik, U-17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesinde Türk Milli Takımına seçildi.

19.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:50
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Liva Nur Çelik, Afyon'da yapılan U-17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesinde Türk Milli Takımına seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, Afyon Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada 40 kg kategorisinde mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Liva Nur Çelik, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Çelik, bu derecesiyle 12- 14 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Victoria Cup, 10-16 Haziran tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 19-25 Temmuz tarihleri arasında Arjantin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Liva Nur Çelik ve antrenörü Ali Yenigül'ü tebrik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Liva Nur Çelik Türk Milli Takımına Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Liva Nur Çelik Türk Milli Takımına Seçildi - Son Dakika
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