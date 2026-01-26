Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok - Son Dakika
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Benfica\'ya dönen Rafa Silva\'ya büyük şok
26.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:31
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica\'ya dönen Rafa Silva\'ya büyük şok
Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında Estrela'ya karşı oynayan Silva, 73. dakikada oyuna dahil oldu. Sahaya çıktığı anda tribünlerden hem alkış hem de yuhalama sesleri geldi. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası Silva'nın takımdaki rolüne değinerek, oyuncunun takıma yardımcı olmak için döndüğünü vurguladı.

Beşiktaş'tan Benfica'ya dönen Rafa Silva, Estrela maçında oyuna girdiği anda tribünlerden gelen alkış ve yuhalama sesleriyle karşılaştı.

DAHA İLK MAÇTA GERİLİM

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Estrela'yı 4-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rafa Silva, yeni takımında ilk kez forma giydi.

73. DAKİKADA SAHAYA ÇIKTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli futbolcu, 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu. Rafa Silva, Benfica formasıyla 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahaya çıktı.

ALKIŞ VE YUHALAMA BİR ARADA

Bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olan ve ardından Benfica'ya dönüşü için para ödenmesi nedeniyle taraftar tepkisi alan Rafa Silva, sahaya çıktığı anda tribünlerin büyük bölümünden alkış aldı. Ancak statta bazı taraftarların yuhalama ve ıslıklarla tepki göstermesi de dikkat çekti.

MOURINHO'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Rafa Silva'nın takımdaki rolüne değindi. Mourinho, "Stoper ya da defansif orta saha oynamayacak. Ama nerede ihtiyaç varsa orada oynayacak. O özel ve üst seviyede bir oyuncu. 10 numara olmazsa 9 numara oynar, olmazsa kanatlarda görev alır. Bize yardım etmek için burada" ifadelerini kullandı.

"OYNA VE MUTLU OL" MESAJI

Mourinho, Rafa Silva'yı oyuna alırken yaptığı konuşmayı da paylaşarak, "Oyuna girerken ona 'oyna ve mutlu ol' dedim. Henüz en iyi seviyesinde değil, tempo eksikliği var" dedi.

BEŞİKTAŞ DETAYI

Tecrübeli teknik adam, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta bir süredir bireysel çalıştığını hatırlatarak, "Takımla çalışması için bir haftası olacak. Bugün 20 dakika oynadı, önümüzdeki hafta Tondela maçında daha fazla süre alabilir" değerlendirmesinde bulundu.

